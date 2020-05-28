В Коми производителей сельхозпродукции призывают повышать культуру производства

Министр сельского хозяйства Коми А. Князев призвал более серьезно относиться к культуре сельхозпроизводства. Сейчас сельскому хозяйству оказывают беспрецедентную господдержку, поэтому от хозяйствующих субъектов ждут роста культуры производства, повышения эффективности молочного скотоводства. Но есть проблемы с соблюдением технологии производства.



Здоровая экономика начинается с удоя на корову в 5 тыс. кг., и в Коми есть условия для достижения такого показателя. Но 60 % сельхозпредприятий дают удой меньше 4,5 тыс. кг на корову, а 43% - меньше 4 тыс. кг.



Также наблюдается экономия на выращивании молодняка. Надо стремиться получать привесы 700 гр в сутки (средний по республике в 2019 г. – 428 гр). Яркий положительный пример - "Межадорское", где удается давать привес 779 гр. в стуки.



Много лет проблемой остается качество кормов. В сухих кормах содержание протеина и клетчатки характеризует насыщенность энергией, необходимой для животноводческой продукции.



Сельхозпроизводители также мало времени уделяют высокобелковым кормовым культурам, а почва испытывает недостаток минеральной подпитки, в том числе азота.

