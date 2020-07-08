Специалисты ветеринарной службы изучают рыбу в Мурманской области

Мурманская область >> Сельское хозяйство >> 08.07.2020

Специалисты ветслужбы продолжают контролировать ситуацию с дикими популяциями рыб. В ветслужбу все чащи стали поступать сообщения о больной рыбе в реках Кола и Тулома.

Вчера специалисты выехали на РУЗ в Магнетитах на р. Кола. Они осмотрели около 90 рыб и нашли у нескольких особей признаки ульцеративного дермального некроза. После установки РУЗ учтен 1141 рыба, из них 5 % имеют признаки заболевания.

Специалисты постоянно выезжают на РУЗ и Нижнетуломскую ГЭС. Владельцы рыбопромысловых участков  должны дезинфицировать орудия лова, другого инвентаря, уничтожать погибшую рыбу. На р. Кола оборудованы локации для дезинфекции инвентаря в Молочном, Шонгуе, где также можно ознакомиться с материалами о профилактике распространения заболеваний рыб.

Рыбоводные хозяйства региона исследуются 4 раза в год, и все благополучны по болезням рыб.

В 2015 г. у семги диагностирован УДН кожи, что проявляется в виде серых пятен, которые покрываются язвами, происходит инфицирование грибком сапролегния и возникают белые пятна. Болезнь не опасна для человека, но смертельна для рыбы. С начала года заболевание отмечалось в водоемах Шотландии, Швеции, Норвегии и Ирландии.





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