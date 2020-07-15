В Муезерском районе продолжается строительство фермы по выращиванию ягод

Республика Карелия >> Сельское хозяйство >> 15.07.2020

Во время поездки в Муезерский район глава Минсельхоза Карелии побывал на производстве фермера И. Самохвалова.

В прошлом году предприниматель подписал соглашение с правительством республики об инвестировании 30 млн руб. в модернизацию холодильного комплекса, инфраструктуры для закупки, охлаждения дикоросов, создание площади для первичной переработки в п. Муезерский.

В настоящее время на объекте работают 15 человек из поселка, закончена реконструкция морозильного комплекса, монтаж холодильно-морозильного оборудования, работает электрическая подстанция. В процессе строительство жилья для 400 человек на территории базы для привлечения сборщиков ягод.

В 2020 г. предприниматель купит 16 единиц техники, извести, минеральных удобрений, проведет мелиоративные работы, заложит многолетние ягодные культуры на 27 га.

Здесь будут выращивать черную смородину, жимолость, красную смородину, облепиху, черноплодную рябину, иргу. Все эти ягодные культуры обладают огромным количеством витаминов, которых так не хватает в северных регионах, в том числе в Карелии.





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