В Мурманск впервые пришло судно с тоннами живых крабов
На причале Мурманского морского рыбного порта такого не было никогда. Из трюмов судна краном поднимали массивные клетки с крабами. Контейнеры ставили на причал, и крабов перегружали вручную, так как товар чувствительный, и легкоранимый. За клешни крабов брать было нельзя!
Крабов переместили в пластиковые короба, уложили панцирем вниз, обильно посыпали ледяной крошкой.
Все привезенные крабы - стригуны. В отличие от камчатских они меньше (12-15 см), весят не больше 2 кг. Тело камчатского краба в шипах, стригуна - гладкое.
Этих крабов ловили в Баренцевом море 7 дней, 2 дня везли в Мурманск на судне «Русь». Первое промысловое испытание судно прошло успешно. Пароход удобен для проживания 28 человек, силовая установка - 160 л. с., скорость - 12 узлов, вместимость - 100 тонн живой продукции.
Судно является собственностью старейшей компании Дальнего Востока России «Антей». Это держатель крабовых квот, который занимается выловом и переработкой иваси, хека, камбалы, палтуса и разведением марикультуры.
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