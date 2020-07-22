Совхоз «Тулома» увеличил выручку на 30%
Сейчас предприятие производит около 10 тонн молока ежедневно.
Сельхозпредприятие «Тулома» (Мурманская область) увеличило на 30 % выручку по отношению к показателю годичной давности. Продукция предприятия присутствует на полках всех федеральных сетей. Замгубернатора Д. Филиппов отмечает, что продукция востребована у населения. Она всегда свежая, а вкусовые качества стабильны.
Полгода назад удой предприятия не превышал 8 тыс. кг в день, в сейчас предприятие вышло на 10 тонн в сутки. Добиться результата удалось благодаря сокращению поголовья скота, налаживанию хорошего кормления оставшихся коров.
Акцент сделан на организацию рутинных процессов: кормление, дойку, которые стараются делать ежедневно в одно время. Коровы - рефлекторные животные, для которых важно жить по графику и принимать пищу по расписанию.
Предприятие «Тулома» производит 30 наименований товара. В его распоряжении 800 голов КРС. В перспективе стадо планируют увеличить с сохранением удоя.
Губернатор А. Чибис заметил, что власти должны помогать развиваться подобным организациям, поскольку они являются главными работодателями для селян.
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