Совхоз «Тулома» увеличил выручку на 30%

Сейчас предприятие производит около 10 тонн молока ежедневно.



Сельхозпредприятие «Тулома» (Мурманская область) увеличило на 30 % выручку по отношению к показателю годичной давности. Продукция предприятия присутствует на полках всех федеральных сетей. Замгубернатора Д. Филиппов отмечает, что продукция востребована у населения. Она всегда свежая, а вкусовые качества стабильны.



Полгода назад удой предприятия не превышал 8 тыс. кг в день, в сейчас предприятие вышло на 10 тонн в сутки. Добиться результата удалось благодаря сокращению поголовья скота, налаживанию хорошего кормления оставшихся коров.



Акцент сделан на организацию рутинных процессов: кормление, дойку, которые стараются делать ежедневно в одно время. Коровы - рефлекторные животные, для которых важно жить по графику и принимать пищу по расписанию.



Предприятие «Тулома» производит 30 наименований товара. В его распоряжении 800 голов КРС. В перспективе стадо планируют увеличить с сохранением удоя.



Губернатор А. Чибис заметил, что власти должны помогать развиваться подобным организациям, поскольку они являются главными работодателями для селян.