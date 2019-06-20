Ю. Бездудный инициировал работу по снижению стоимости вылова семги

К губернатору НАО обратились рыбаки, которые возмущены высокой ценой разрешений на вылов рыбы. Бездудный отдал соответствующее поручение разобраться окружному профильному ведомству.



В НАО начался сезон рыбной ловли, а стоимость «путевки» такая, что дешевле приобрести рыбу в магазине. Половина жителей округа – рыбаки, и их интересы не учитываются властями при составлении стоимость «путевок». Сейчас они недоступны, а значит, многие предпочитают браконьерство законному вылову. Рыбками хотят рыбачить спокойно и легально, но возможности такой власти им не дают. В соседних областях цены на порядок ниже, а издержки меньше.



Стоимость «путевки» устанавливается ФГБУ «Главрыбвод». В 2019 г. власти региона сохранили стоимость разрешений 2 тыс. руб., для чего была проведена работа с Минсельхозом России. В «Главрыбводе» новые тарифы объясняют тем, что цена не повышалась с 2016 г. В ценообразовании компания не участвует, а все решения принимаются в Москве.



На следующей неделе рыбаки ждут официальных объяснений.