Ю. Бездудный инициировал работу по снижению стоимости вылова семги

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 30.07.2020

К губернатору НАО обратились рыбаки, которые возмущены высокой ценой разрешений на вылов рыбы. Бездудный отдал соответствующее поручение разобраться окружному профильному ведомству.

В НАО начался сезон рыбной ловли, а стоимость «путевки» такая, что дешевле приобрести рыбу в магазине. Половина жителей округа – рыбаки, и их интересы не учитываются властями при составлении стоимость «путевок». Сейчас они недоступны, а значит, многие предпочитают браконьерство законному вылову. Рыбками хотят рыбачить спокойно и легально, но возможности такой власти им не дают. В соседних областях цены на порядок ниже, а издержки меньше.

Стоимость «путевки» устанавливается ФГБУ «Главрыбвод». В 2019 г. власти региона сохранили стоимость разрешений 2 тыс. руб., для чего была проведена работа с Минсельхозом России. В «Главрыбводе» новые тарифы объясняют тем, что цена не повышалась с 2016 г. В ценообразовании компания не участвует, а все решения принимаются в Москве.

На следующей неделе рыбаки ждут официальных объяснений.





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