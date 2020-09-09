В 2021 г. НАО получит 79,9 млн руб. на поддержку сельского хозяйства

В этом году объем федеральных средств, которые удалось привлечь профильным ведомством региона на финансирование направления, увеличен в 2 раза.



На 2021 г. региональный Минсельхоз получил 79,9 млн руб. (ранее 42,1 млн руб.). Эти деньги направят на компенсирующие/стимулирующие субсидии оленеводческим хозяйствам, предприятиям молочной промышленности, на мероприятия комплексного развития сельских территорий.



Соглашение Минсельхоза Ненецкого округа с Минсельхозом РФ подписано 25 августа. В НАО животноводство поддерживают и федеральный, и региональный бюджет в рамках заключенных с Минсельхозом РФ соглашений. Деньги направляют на выплаты аграриям. Оленеводческие хозяйства получают субсидии регулярно. Они идут на увеличения поголовья, на расширение территории пастбищ. Стимулирующие субсидии предусмотрены для предприятий молочной промышленности, если они 5 последних лет объем производства молока не снижали и принимали на себя обязательства по приросту этого показателя.