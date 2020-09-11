В Коми сверхплана сдадут две новые фермы

Республика Коми >> Сельское хозяйство >> 11.09.2020

В этом году в Коми откроют 10 новых ферм, и 2 сдадут сверх плана. Летом в д. Оквад и с. Усть-Вымь фермеры Е. Дарсалия и С. Набиева начали строить животноводческие фермы на 100 голов КРС каждая. Фермеры получили грант от регионального Минсельхоза 12,6 млн руб. Ведомство поддерживает перспективные проекты в области сельского хозяйства. Эти проекты реализуются силами одного подрядчика.

В ноябре фермы могут начать работу. Их открытие позволит трудоустроить 6 человек.  

Всего по плану до конца года хотели ввести в эксплуатацию 8 ферм, но по факту их будет 10. Создадут около 1 тыс. скотомест.

С ходом строительства молокоферм в Усть-Вымском районе ознакомился зампредседателя Правительства  Коми, глава Минсельхоза региона А. Князев. Он отметил, что строительство ферм идет по графику. Это будут современные просторные помещения, в которых комфортно жить КРС и комфортно работать фермерам. Это благотворно скажется на приросте надоев молока, позволит обеспечить молочной продукцией не только свой регион, но и соседние.





Рекомендуем по теме:

В 2017 г. сельское хозяйство Коми получит 1, 40 млрд руб.

Новая молочная ферма будет построена в ненецком с. Оксино

В Коми решили взяться за поддержку сельхозкооперации

Сельское хозяйство Коми: бюджет развития увеличат втрое

Республика Коми нацелена на развитие племенного животноводства

Борьбу с борщевиком в Коми закрепят на законодательным уровнем


Станция Ковдор с Ковдорским ГОК установили рекорд по месячной отгрузке концентрата

Онлайн казино: от интересных предложений невозможно отказаться

200 деревьев снесут из-за капремонта на трассе под Мурманском

Группа «УЛК» построит деревообрабатывающий комплекс в Пинежском районе

Власти Коми надеются на повышение популярности туров к плато Маньпупунер

Реконструкцию архангельского Морского-речного вокзала включили в дорожную карту

Прокуратура Архангельской области проверяет факт гибели рыбы по течению Котласского ЦБК
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета