В Коми сверхплана сдадут две новые фермы

В этом году в Коми откроют 10 новых ферм, и 2 сдадут сверх плана. Летом в д. Оквад и с. Усть-Вымь фермеры Е. Дарсалия и С. Набиева начали строить животноводческие фермы на 100 голов КРС каждая. Фермеры получили грант от регионального Минсельхоза 12,6 млн руб. Ведомство поддерживает перспективные проекты в области сельского хозяйства. Эти проекты реализуются силами одного подрядчика.



В ноябре фермы могут начать работу. Их открытие позволит трудоустроить 6 человек.



Всего по плану до конца года хотели ввести в эксплуатацию 8 ферм, но по факту их будет 10. Создадут около 1 тыс. скотомест.



С ходом строительства молокоферм в Усть-Вымском районе ознакомился зампредседателя Правительства Коми, глава Минсельхоза региона А. Князев. Он отметил, что строительство ферм идет по графику. Это будут современные просторные помещения, в которых комфортно жить КРС и комфортно работать фермерам. Это благотворно скажется на приросте надоев молока, позволит обеспечить молочной продукцией не только свой регион, но и соседние.