Минсельхоз по ошибке отчитался о рекордных успехах Карелии

Минсельхоз республики заявил, что производство переработанного в регионе молока выросло на 70%. Для многих это стало сенсацией.



Информация появилась в пресс-релизе ведомства, где шла речь об итоге работы перерабатывающей промышленности за 8 месяцев 2020 г. Согласно документу, объем жидкого переработанного молока в 1,7 раза вырос, составил 14,4 тыс. тонн.



На самом деле оказалось, что глава Минсельхоза Карелии В. Лабинов был не в курсе рекорда, поставленного переработчиками молока. Он даже не смог ответить, какие молокозаводы и молочные комбинаты показали рост объема переработки на 70 %.



Оказалось, что в пресс-релизе была фатальная ошибка, которую министерство пропустило. В огромном ведомстве не нашлось ни одного внимательного специалиста, который действительно читает бумаги! Эти люди получают зарплату, курируют отрасли сельского, рыбного хозяйства, животноводства, растениеводства и не разбираются в цифрах. Кстати, министр также не читает пресс-релизов, видимо, надеясь на компетентность своих подчиненных.