Минсельхоз по ошибке отчитался о рекордных успехах Карелии

Республика Карелия >> Сельское хозяйство >> 27.09.2020

Минсельхоз республики заявил, что производство переработанного в регионе молока выросло на 70%. Для многих это стало сенсацией.

Информация появилась в пресс-релизе ведомства, где шла речь об итоге работы перерабатывающей промышленности за 8 месяцев 2020 г. Согласно документу, объем жидкого переработанного молока в 1,7 раза вырос, составил 14,4 тыс. тонн.

На самом деле оказалось, что глава Минсельхоза Карелии В. Лабинов был не в курсе рекорда, поставленного переработчиками молока. Он даже не смог ответить, какие молокозаводы и молочные комбинаты показали рост объема переработки на 70 %.

Оказалось, что в пресс-релизе была фатальная ошибка, которую министерство пропустило. В огромном ведомстве не нашлось ни одного внимательного специалиста, который действительно читает бумаги! Эти люди получают зарплату, курируют отрасли сельского, рыбного хозяйства, животноводства, растениеводства и не разбираются в цифрах. Кстати, министр также не читает пресс-релизов, видимо, надеясь на компетентность своих подчиненных.





Рекомендуем по теме:

В 2021 г. НАО получит 79,9 млн руб. на поддержку сельского хозяйства

Объем производства рыбы в Коми сократился в 20 раз

В Коми реализуют масштабный проект по выращиванию форели

В Карелии упало производство мяса и молока, зато выросли показатели производства овощей и аквакультуры

Республика Коми нацелена на развитие племенного животноводства

«Нева Милк» построит в Череповце завод по выпуску сыров


Туроператор TUI подписал с Мурманской областью соглашение о сотрудничестве

М. Бриус представил фильм «Шугалей-2» в Коми

Завершен прием в медицинские колледжи и вузы

ЦВК Воркуты перешла на газ

В правительстве Архангельской области раскритиковали подвоз воды по талонам

А. Ершов поздравил победителей Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Ю. Бездудный поздравил работников Нарьян-Марского АТП с юбилеем образования предприятия
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета