Аграрии Ненецкого округа отмечают профессиональный праздник

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 11.10.2020

Лучшим работникам АПК округа вручили награды. Торжество, посвященное Дню работника сельского хозяйства, состоялось в ДК «Арктика». На него были приглашены работники сельскохозяйственных организаций, ветеранов отрасли.

Вице-губернатор Е. Шимко зачитала поздравления работникам сельского хозяйства от губернатора НАО Ю. Бездудного.

Новым почетным работником АПК НАО стала мойщица посуды «Ненецкой агропромышленной компании» Л. Широкая. Документ о присвоении почетного звания и значок  вручила замгубернатора НАО Е. Шимко.

Также почетными грамотами окружной администрации за добросовестную работу были награждены работники «Мясопродуктов». Награды получили завмагазина «Аргиш» В. Бурлак, машинист холодильных установок А. Воронин, слесарь колбасно-кулинарного цеха В. Кыркалов. Благодарственные письма вручены продавцу магазина «Юбилейный» Т. Кадук, изготовителю полуфабрикатов Г. Ковалевой, начальнику отдела ветконтроля Н. Неверовой, управляющему производством «Харп» А. Каневу, машинисту холодильной установки «Харп» В. Пырерко, председателю «Харп» Н. Каневой и председателю СПК «Индига» А. Глуховой.

 





Рекомендуем по теме:

Губернатор НАО А. Цыбульский вручил госнаграды Российской Федерации жителям региона

В НАО отметили день местного самоуправления

Ю. Бездудный поздравил работников Нарьян-Марского АТП с юбилеем образования предприятия

Глава НАО принял участие в заседании, посвященном 298-й годовщине образования прокуратуры РФ

Сельское хозяйство в НАО будет регулироваться отдельным законом

В Вологде наградили лучших пожарных


Вологодская область должна будет вернуть часть денег, потраченных на обустройство Череповецкого индустриального парка

В центре Петрозаводска старое здание переделают в спорткомплекс

С начала года в казну НАО поступило 13 млрд руб. доходов

В Апатитах пройдет симпозиум, посвященный созданию ООПТ

Ненецкий округ поборется за звание литературного флагмана России

В Кировске для съемок фильма разыскивают дублера Гоше Куценко

В Архангельске отметили День танкиста
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета