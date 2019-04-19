Аграрии Ненецкого округа отмечают профессиональный праздник
Лучшим работникам АПК округа вручили награды. Торжество, посвященное Дню работника сельского хозяйства, состоялось в ДК «Арктика». На него были приглашены работники сельскохозяйственных организаций, ветеранов отрасли.
Вице-губернатор Е. Шимко зачитала поздравления работникам сельского хозяйства от губернатора НАО Ю. Бездудного.
Новым почетным работником АПК НАО стала мойщица посуды «Ненецкой агропромышленной компании» Л. Широкая. Документ о присвоении почетного звания и значок вручила замгубернатора НАО Е. Шимко.
Также почетными грамотами окружной администрации за добросовестную работу были награждены работники «Мясопродуктов». Награды получили завмагазина «Аргиш» В. Бурлак, машинист холодильных установок А. Воронин, слесарь колбасно-кулинарного цеха В. Кыркалов. Благодарственные письма вручены продавцу магазина «Юбилейный» Т. Кадук, изготовителю полуфабрикатов Г. Ковалевой, начальнику отдела ветконтроля Н. Неверовой, управляющему производством «Харп» А. Каневу, машинисту холодильной установки «Харп» В. Пырерко, председателю «Харп» Н. Каневой и председателю СПК «Индига» А. Глуховой.
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