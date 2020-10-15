Депутаты помогут «Туломе» рассчитаться с долгами

Мурманская область >> Сельское хозяйство >> 15.10.2020

На заседании комитета облдумы Мурманской области по природопользованию, АПК, экологии и рыбохозяйственному комплексу под руководством В. Пантелеева выступила глава сельхозпредприятия «Тулома» С. Доголева. Она представила отчет о работе с момента ее назначения на должность руководителя сельхозпредприятия в ноябре прошлого года. По ее данным, надои с каждой коровы выросли с 10 до 13 л.

В «Туломе» планируют через 1,5-2 года выйти на результат 20 л. Но у предприятия есть старые долги, которые обслуживать проблематично. Пантелеев попросил предоставить расшифровку задолженностей, чтобы при составлении нового бюджета поднять вопрос о выделении сельхозпредприятию субсидии. Хозяйство должно приносить результаты, нормально работать, а с долгами этого сделать невозможно.

Долги предприятия на данный момент достигают 60 млн руб. На их погашение уходит львиная доля доходов, и вместо того, чтобы развивать предприятие, деньги уходят на оплату задолженностей. Потерять перспективное предприятие региону нельзя.





Рекомендуем по теме:

Совхоз «Тулома» увеличил выручку на 30%

Картина Рериха уйдет за долги Мурманского морского пароходства

С 26 марта в Мурманской области ввели обязательную самоизоляцию лиц старше 65 лет

В Нарьян-Маре состоялось заседание комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу

С начала года госдолг Архангельской области на 20 % сократился

20 млн руб. получили сотрудники порта "Витино"


С начала года в казну НАО поступило 13 млрд руб. доходов

Ненецкий округ поборется за звание литературного флагмана России

В Кировске для съемок фильма разыскивают дублера Гоше Куценко

В Вологде заработает фабрика полного цикла производства смесей для детского питания

В НАО определились с региональным оператором по обращению с отходами

Станцию «Шиес» откроют для пассажиров

В сентябре в НАО откроются три «Точки роста»
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета