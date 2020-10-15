Депутаты помогут «Туломе» рассчитаться с долгами
На заседании комитета облдумы Мурманской области по природопользованию, АПК, экологии и рыбохозяйственному комплексу под руководством В. Пантелеева выступила глава сельхозпредприятия «Тулома» С. Доголева. Она представила отчет о работе с момента ее назначения на должность руководителя сельхозпредприятия в ноябре прошлого года. По ее данным, надои с каждой коровы выросли с 10 до 13 л.
В «Туломе» планируют через 1,5-2 года выйти на результат 20 л. Но у предприятия есть старые долги, которые обслуживать проблематично. Пантелеев попросил предоставить расшифровку задолженностей, чтобы при составлении нового бюджета поднять вопрос о выделении сельхозпредприятию субсидии. Хозяйство должно приносить результаты, нормально работать, а с долгами этого сделать невозможно.
Долги предприятия на данный момент достигают 60 млн руб. На их погашение уходит львиная доля доходов, и вместо того, чтобы развивать предприятие, деньги уходят на оплату задолженностей. Потерять перспективное предприятие региону нельзя.
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