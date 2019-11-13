Руководство АО «Мясопродукты» сообщило о готовности к убойной кампании

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 31.10.2020

Компания заключила договоры с поставщиками сырья. Морозильники  технически готовы к приемке оленины, проведен капремонт на убойных пунктах в Нижней Пеше и Коткино. В предстоящую кампанию компания планирует принять около 900 тонн мяса от оленеводов.

Пока не заключены договора с небольшими хозяйствами. Для проведения убоя, заготовки мяса нужно чтобы мороз пришел не позже конца ноября,  так как потом олени постепенно теряют вес.

Сейчас важно усилить охрану оленеводческих стад от браконьеров. Два года назад во время убойной кампании полиция проводила операцию «Тропа», а сотрудники на снегоходах смотрели за оленями. В прошлом году такие мероприятия не проводились. Обеспечивать охрану в этом году придется участковым. В Коткино участковый есть, в Нижнюю Пешу командируют полицейского.

Убойная кампания в НАО стартовала. «Ижемский оленевод и Ко» уже заготовил 12 тонн оленины. Округ не снижает субсидирование хозяйств за продажу мяса в промпереработку, компенсирует затраты на доставку мяса в Нарьян-Мар.





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