В Усть-Вымском районе открылись 2 животноводческие фермы

Республика Коми >> Сельское хозяйство >> 08.11.2020

Одну ферму открыли в д. Оквад, вторую – в с. Усть-Вымь. Каждая из них рассчитана на 100 голов КРС.

Фермеры Е. Дарсалия и С. Набиева в июле получили грант по линии Минсельхоза Коми на создание семейной фермы. Размер одного гранта – 12,6 млн руб. Проекты реализованы в короткие сроки одним подрядчиком.

Открытие ферма - значимое событие для муниципалитета и республики. Развитие села во многом зависит от агропромышленного комплекса, а власти стараются уделять направлению много внимания.

Поддержка семейных животноводческих ферм востребована, так как дает возможность строить крупные объекты, повышать качество содержания животных и увеличивать поголовье. Также на деньги грантов можно закупать новое оборудование и создавать рабочие места.

В 2012 г. благодаря грантовой поддержке фермерами реализовано 20 проектов животноводческих ферм мощностью 800 скотомест, и создано 70 новых рабочих мест. В этом году отобрано 5 фермерских хозяйств, получивших 53,7 млн руб. - 4 проекта строительства животноводческих ферм и проект обновления оборудования на рабочей ферме.





Рекомендуем по теме:

В Коми сверхплана сдадут две новые фермы

Новая молочная ферма будет построена в ненецком с. Оксино

В Коми решили взяться за поддержку сельхозкооперации

Объем фермерской продукции Архангельской области вырос на 10%

В 2017 г. сельское хозяйство Коми получит 1, 40 млрд руб.

143,2 млн руб. выделил бюджет НАО на развитие оленеводства в регионе


В Мурманской области появится культурный хаб «Контейнер Холл»

Мурманское морское пароходство признали банкротом

Донорской крови двух групп остро не хватает в Петрозаводске

Аграрии Ненецкого округа отмечают профессиональный праздник

Основание музтеатра в Петрозаводске отремонтируют за 2,5 млн руб.

Мурманские спортсмены не доехали до Санкт-Петербурга из-за коронавируса

Картофельная моль уничтожает урожай в Коми
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета