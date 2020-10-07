В Усть-Вымском районе открылись 2 животноводческие фермы

Одну ферму открыли в д. Оквад, вторую – в с. Усть-Вымь. Каждая из них рассчитана на 100 голов КРС.



Фермеры Е. Дарсалия и С. Набиева в июле получили грант по линии Минсельхоза Коми на создание семейной фермы. Размер одного гранта – 12,6 млн руб. Проекты реализованы в короткие сроки одним подрядчиком.



Открытие ферма - значимое событие для муниципалитета и республики. Развитие села во многом зависит от агропромышленного комплекса, а власти стараются уделять направлению много внимания.



Поддержка семейных животноводческих ферм востребована, так как дает возможность строить крупные объекты, повышать качество содержания животных и увеличивать поголовье. Также на деньги грантов можно закупать новое оборудование и создавать рабочие места.



В 2012 г. благодаря грантовой поддержке фермерами реализовано 20 проектов животноводческих ферм мощностью 800 скотомест, и создано 70 новых рабочих мест. В этом году отобрано 5 фермерских хозяйств, получивших 53,7 млн руб. - 4 проекта строительства животноводческих ферм и проект обновления оборудования на рабочей ферме.