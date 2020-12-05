В компании «Лактис» из-за отсутствия кормов коровы умирают от голода

Вологодская область >> Сельское хозяйство >> 05.12.2020

Причина критической ситуации - неэффективный менеджмент компании. Менеджеры не в состоянии вести учет, рассчитывать необходимые объемы кормов, что уже отразилось на снижении показателей. Валовой выпуск молока за 2019 г. составило 3150 тонн, а это меньше, чем годом ранее на 7%. Производительность коров - 4685 кг (95% к уровню 2018 г.).

В этом году тенденция снижения производства молока сохраняется. С начала года произведено молока 2060 тонн (77,2% по сравнению с показателем 2019 г.). Продуктивность коров составила 3000 кг (73,9% к показателю прошлого года).

В этом году компания засеяла 2037 га зерновых, но уборку зерновых и заготовку сена не осуществляла. Только на силос было заложено около 3630 тонн силосной массы, т. е. меньше 1/3 от плановой потребности. Также весь последний год технология содержания и кормления коров постоянно нарушалась, поэтому произошел падеж 183 коров. Сейчас запасов корма есть только на месяц. При отсутствии срочных решений, инвестиций собственника, ситуация может снова повториться.





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