В Вологде прошел форум «Российский лес»

Вологодская область >> Сельское хозяйство >> 18.12.2020

«Российский лес» - форум и выставка, которые проводятся в Вологде 25-й раз. В его рамках 3 дня будут обсуждать пакет предложений для Госдумы по работе лесопромышленного комплекса.

По уровню налоговых отчислений, количеству работников, объему привлеченных инвестиций лесной комплекс находится в топ-3 драйверов экономики, ВРП Вологодчины. Президент РФ В. Путина поставил задачу декриминализации лесного комплекса, увеличения глубокой переработки древесины и экспорта высокомаржинальной продукции. Он запретил вывоз за пределы России круглого леса.

Члены «Единой России» подготовили изменения в закон об электронной системе контроля за перевозками, хранением, сделками с древесиной. Он позволит эффективно бороться с «черными лесорубами» и снизит ущерб от рубок. Для Вологодчины вопрос актуальный, так как ущерб от незаконных рубок только в 2019 г. составил 168 млн руб., в этом - 120 млн руб.

В 2020 г. принят закон, по которому вологжане имеют право получить древесину по одной заявке. С 2021 г. создадут 2 очереди - для льготников и остальных жителей Вологодской области.





Рекомендуем по теме:

В Карелии будут вырубать больше леса

В Вологде выбрали 6 инвестпроектов, которые могут претендовать на господдержку

Национальный лесной форум пройдет в Карелии

В Вологде прошел форум "Вологда - молочная столица России"

А. Цыбульский отправился на Российский инвестиционный форум в Сочи

В Соколе появится новый деревообрабатывающий завод


В Усть-Куломском и Усть-Цилемских районах появятся реабилитационные центры для детей

78 модулей для макулатуры установили в Череповце

Зачем нужны компрессионные чулки для операции

В Красном и Нельмином Носе повысится качество связи

В Архангельске заложили шхуну, открыли 2 выставки и культурное пространство

Знаки отличия для поисковиков планируют ввести в Мурманской области

В Шахтах начали раздавать бесплатные лекарства от коронавируса
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета