В Вологде прошел форум «Российский лес»

«Российский лес» - форум и выставка, которые проводятся в Вологде 25-й раз. В его рамках 3 дня будут обсуждать пакет предложений для Госдумы по работе лесопромышленного комплекса.



По уровню налоговых отчислений, количеству работников, объему привлеченных инвестиций лесной комплекс находится в топ-3 драйверов экономики, ВРП Вологодчины. Президент РФ В. Путина поставил задачу декриминализации лесного комплекса, увеличения глубокой переработки древесины и экспорта высокомаржинальной продукции. Он запретил вывоз за пределы России круглого леса.



Члены «Единой России» подготовили изменения в закон об электронной системе контроля за перевозками, хранением, сделками с древесиной. Он позволит эффективно бороться с «черными лесорубами» и снизит ущерб от рубок. Для Вологодчины вопрос актуальный, так как ущерб от незаконных рубок только в 2019 г. составил 168 млн руб., в этом - 120 млн руб.



В 2020 г. принят закон, по которому вологжане имеют право получить древесину по одной заявке. С 2021 г. создадут 2 очереди - для льготников и остальных жителей Вологодской области.

