В Коми сосредоточатся на создании заводов по переработке сельхозпродукции

В сельхозкластере и при поддержке по Госпрограмме "Развитие сельского хозяйства", при ограниченном бюджете, особое внимание нужно уделить инвестпроектам по расширению действующих и созданию новых мощностей.



Глава региона В. Уйба считает, что нужно обратить внимание на факт, что при высоком спросе на продукцию республиканских предприятий большинство работает на пределе производственных мощностей. Сейчас можно и нужно строить фермы. При строительстве нужно помнить о перерабатывающем секторе.



Уйба отметил необходимость пересмотра подхода к определению приоритетных кластеров и в привязке каждому муниципальному образованию. Три четверти мунобразований сейчас отнесены к промкластерам, привязаны к добыче и переработке природных ресурсов. Стратегические кластеры были размечены под половину мунобразований, а кластеры, ориентированные на создание комфортного пространства, дублировали сервисные, а в развитии инфраструктуры в муниципалитетах под проекты – совсем не увязаны с отраслевыми приоритетами.