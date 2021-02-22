По Коми распространяется падеж свиней

В Россельхознадзоре Коми напоминают, что процедура изъятия свиней проводиться комиссионно. В спецкомиссии входят специалисты ветслужбы, МВД и Россельхознадзора, а также представители органов самоуправления - должностные лица со служебными удостоверениями.

В п. Краснозатонский выявлен очаг африканской чумы в частном подсобном хозяйстве погибли 13 животных. В Сыктывдинском, Корткеросском районах, Сыктывкаре ввели режим ЧС.



Глава Коми В. Уйба призывает фермеров и владельцев подворий мобилизоваться для введения карантина, а владельцам подсобных хозяйств – не покупать и не перевозить свиней до снятия ограничений.



Начат процесс отчуждения свиней, изъятия продуктов животноводства, организации ее уничтожения. Для владельцев предусмотрены компенсации. В радиусе 19 км от очага изъято 7 животных.



Всего в этом радиусе 906 свиней. Умерщвляют животных выкалыванием препарата для эвтаназии, который действует как миорелаксант. Умерших животных свозят на открытую территорию для сжигания трупов, животноводческой продукции. После этого зольный остаток зарывается.



Из-за африканской чумы свиней в Сыктывкаре отменили ярмарки выходного дня.