Глава Коми поручил найти решение в вопросе повышения закупочной цены на молоко
В. Уйба провел в Сыктывкарском молочном заводе совещание на тему повышения закупочных цен на молоко.
Совещание прошло по итогам поездки Уйба в Сысольский район, где глава региона посетил роботизированную ферму "АГРОресурс" в с. Чухлэм. Гендиректор предприятия С. Гусятников попросил рассмотреть возможность повышения закупочных цен, по которым "Сыктывкарский молочный завод" покупает молоко у сельхозтоваропроизводителей.
В прошлом году закупочная цена была 22 руб. 43 коп. при себестоимости 33 руб. 65 коп. Субсидии на молоко и корма не покрывают расходы. Это ненормальная для экономики и бизнеса ситуация, которая давно требует решения.
Участники совещания так и не нашли компромиссв. Теперь решение в течение месяца нужно найти и представить Минсельхозу и главе региона.
Справка. Сыктывкарский молзавод открыт в 1947 г. Тогда он выпускал 23 вида продукции. Сейчас это крупное перерабатывающее предприятие, где в день перерабатывают 60 тонн молока. Сырье поставляется 20 сельхозтоваропроизводителями Коми.
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