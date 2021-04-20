Расходы бюджета на сельское хозяйство в Карелии упали на 80%

Расходы бюджета республики на экономическое развитие в прошлом квартале сократились на 13%, а больше остальных отраслей пострадало сельское хозяйство. Расходы по статье "Национальная экономика" составила 1,2 млрд руб., что на 186,8 млн руб. аналогичного периода 2020 г.



На рыболовство и сельское хозяйство расходы сократились на 81%, и как теперь с таким финансированием отрасли будут выживать, непонятно. Власти никаких комментариев не дают, хотя представители пострадавших направлений хотят разъяснений. Их понять можно, потому что сейчас в сельское хозяйство вкладываются по всей стране, но только в Карелии решили, что его не нужно не только развивать, но и содержать в нынешнем состоянии. На отдачу фермеров и рыболовов вряд ли стоит рассчитывать.



Фермерам нужны средства на закупку новой техники, на ремонт старой, на расширение посевных площадей, на развитие животноводства, но теперь жителям Карелии придется рассчитывать лишь на привозные продукты сельского хозяйства, потому что своих будет не хватать.