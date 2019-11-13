Правительство Вологодской области выделит аграриям дополнительную финансовую помощь

Заместитель главы региона Михаил Глазков оценил темпы проведения весенних полевых работ в ходе поездки в Грязовецкий район. Нынешней весной представители отрасли намерены засеять 137 тыс га, предпочтение будет отдано зерновым и кормовым культурам. Аграрии смогли засеять уже 17 тыс га. По словам Михаила Глазкова, погодные условия благоприятствуют выполнению намеченных планов, и весенняя кампания закончится к началу июня. Наиболее активно яровой сев проводится в Шекснинском, Вологодском, Грязовецком и Сокольском районах.



Хозяйства готовились к весенним работам с прошлой осени, посеяв озимые культуры на площади 3,7 тыс га и сформировав значительный семенной фонд. Областные аграрии приобрели свыше 30 тыс тонн минеральных удобрений, их поставка будет завершена до конца мая. Сельскохозяйственная техника подготовлена на 100%, с начала года предприятиям удалось обновить часть парка.



На 2021 год аграриям будет выделено 2,5 млрд рублей господдержки. Михаил Глазков отметил, что глава региона решил нарастить этот показатель на 300 млн рублей за счет региональной казны. Весной хозяйства области должны получить свыше 1,7 млрд рублей.