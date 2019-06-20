В Коми определили объемы добычи семги

Республика Коми >> Сельское хозяйство >> 25.06.2021

В Минсельхозе Коми прошло заседание первой в этом комиссии по регулированию вылова анадромных рыб. Мероприятие проходило под председательством главы Минсельхоза и потребительского рынка Коми Д. Шаронова.

Было решено установить следующие объемы вылова лосося и семги в Печоре в границах Коми:

- в промышленном рыболовстве – 3,55 т;
- в любительском рыболовстве – 0,15 т.

Вылов семги рыбаки-любители и промышленники могут начать 15 июля. До какого времени разрешен лов, не сообщается.

Комиссия приняла решение при промышленном и любительском рыболовстве определять каждый понедельник проходным днем. В этот день рыбакам запрещено использовать любые орудия лова с 00:00. понедельника по 00:00 вторника.

На всех рыбопромысловых участках в пользовании республиканских рыбопромышленных организаций, на которых в 2021 г. будет осуществляться вылов семги, обязательно регулярно будет проводиться госмониторинг подходов рыб анадромных видов.
Нововведения призваны защитить популяцию от истребления, регулировать вылов.





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