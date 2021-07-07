В колониях Карелии выпускают сельхозпродукцию

Республика Карелия >> Сельское хозяйство >> 07.07.2021

В первом полугодии из колоний республики поставлено 23 т мяса, 4 т мясных субпродуктов, 99 тыс. куриных яиц. Свои пекарни обеспечивают потребности учреждений в макаронах и хлебопекарной продукции. Для осужденных выращено 1,5 т огурцов.

Во всех учреждениях УФСИН занимаются животноводством, птицеводством. На хоздворах находятся 889 свиней, 2400 кроликов, а количество птиц - 1874. Это хорошее подспорье в обеспечении осужденных полноценным питанием.

Обеспечение карельских учреждений УФСИН продукцией собственного производства – возможность улучшить качество питания осужденных, создать дополнительные рабочие места с целью успешной ресоциализации. После освобождения из колоний у них будет профессия.

Осужденные работают, приносят пользу себе и обществу, так как их продукция идет не только на собственные нужды, но и на реализацию за пределы колоний.

В колония есть свои магазины, где продается продукция собственного производства, помимо той, которую они получают в качестве положенных продуктов питания.





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