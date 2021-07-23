Сенозаготовительная кампания в НАО выполнена на 56%

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 23.07.2021

В Ненецком округе продолжается сенозаготовительная компания. Окружные сельхозпроизводители заготовили кормов 4,6 тыс. тонн.

Департамент АПК НАО сообщает, что сенокос начался 4 июля. Первым к нему приступил СПК «Харп». Плановые показатели выполнены уже на 56%, а всего региональные аграрии 3 тыс. тонн сена, 1,6 тыс. тонн сенажа. Сенокос охватил 3 тыс. га сельхозугодий.

СПК «Харп» заготовку кормов закончила, Ненецкая агропромышленная компания, СПК РК «Сула» также заготовили сено в 100% объеме, теперь продолжается заготовка сенажа. Отстают в заготовке муниципальные предприятия. На прошлой неделе сенокос стартовал в Пешском и Великовисочном животноводческих комплексах. Планирует начать кормозаготовку Омский ЖК.

Всего планируется заготовить грубых кормов 8,2 тыс. тонн: сена 4 тыс. тонн, сенажа 4,2 тыс. тонн. Охватить планируется 5,4 тонны сельскохозяйственных угодий.
В целом, работы идут по плану, а погодные условия позволяют все работы делать вовремя. Если не будет дождей, план кормозаготовки будет выполнен.





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