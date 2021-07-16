Ключевые вопросы развития лесопромышленного комплекса РФ обсудили в Архангельской области

Архангельская область >> Сельское хозяйство >> 16.08.2021

Тема стратегии развития лесокомплекса стала главной на заседании, организованном на чемпионате России «Лесоруб XXI века» в Устьянском районе.

Развитие лесопромышленного комплекса находится в центре внимания правительства. За последний год принято 6 федеральных законов в этой сфере.

Архангельская область стремится реализовать принцип, по которому размер площадей, ежегодно обеспечивающий лесовосстановление, соответствует площадям вырубок.

Важнейшая задача – это борьба с пожарами. Область успешно справилась с ленными возгораниями в этом году. Большинство пожаров ликвидировано в первые сутки. Кардинально пересмотрены объемы финансирования, направлены дополнительные деньги на превентивные мероприятия, мониторинг, выявление возгораний на ранней стадии.

Будущее инвестиционных проектов зависит от того, снимут межрегиональные барьеры или нет.?Нельзя экономические решения загонять в границы административных делений. Большие проекты с сотнями миллиардов руб. инвестиций, но в границах одного субъекта РФ, не реализовать. Этот вопрос требует изменения налоговых межбюджетных отношений.

Важно обеспечить лицензирование деятельности в лесах, подготовить кадры для отрасли, повысить престиж лесных профессий.





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