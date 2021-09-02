Карантин по лептоспирозу лошадей ввели в Сыктывдинском районе Коми

Республика Коми >> Сельское хозяйство >> 02.09.2021

Лептоспироз лошадей выявлен в Сыктывдинском районе Коми, по причине чего был введен карантин. Приказ подписал глава Министерства сельского хозяйства РК Д. Шаронов.

Карантин ввели 27 августа в с. Выльгорт и до какого числа, неизвестно. Для лечения животных Минсельхоз проработал план действий для всех владельцев лошадей, а также для управления ветеринарии.

Глава конного центра «Аврора» Н. Денисова рассказала, что лошади центра не подвергнутся заболеванию, если не сработает карантин. Все добросовестные владельцы лошадей каждый год прививают своих животных. У цыган лошадь заболела, и теперь введен карантин для всех. Его вводят, если в хозяйстве болеют 50 % лошадей. Если 50 лошадей, и 25 из них больны — это карантин. Но если из 2-х лошадей заболела одна и вводят карантин – это уже бюрократия.

Вылечить лептоспироз можно легко антибиотиками с последующей вакцинацией. Денисова выразила надежду, что конников и коневладельцев болезнь не коснется, а в месте введения карантина ответственно отнесутся к лечению лошадей.





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