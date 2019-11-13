Оленеводы из Ненецкого округа повысят квалификацию в Финляндии

Для тружеников тундры проведут обучение обвалке мяса. Стажировку организуют в рамках международного проекта по переработке пищевого сырья. Его целью является создание условий для экспорта продуктов оленеводства в ЕС. Проект реализуют с 2018 г. на грант программы «Коларктик».



От НАО в проекте участвуют СПК «Путь Ильича», «Центр международного сотрудничества Арктики». За 3 года проведена большая работа, организованы курсы по лучшим практикам убоя, переработке продукции, убойный пункт «Путь Ильича» дооснащен модулями для обвалки оленины, хранения тары, а предприятие получило разрешение на экспорт. К



Проводились исследования экобезопасности оленины, и они подтвердили, что сырье окружных оленеводов обладает пищевой ценностью.



В сентября проект представлен на 30-й агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь», которая проходила в Санкт-Петербурге.Были распространены буклеты, показан ролик о реализации проекта в НАО, установлен инфостенд о результатах исследования оленины НАО.



На выставке-ярмарке представлен совместный бренд Arctic Delice, зарегистрированный в Финляндии. Под его эгидой партнеры из Ненецкого округа смогут реализовывать продукцию за границей.

