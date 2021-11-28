В Олонецком районе строятся и модернизируются животноводческие объекты

В рамках поездки в Олонецкий район глава Карелии А. Парфенчиков изучил ход строительства доильного зала в племсовхозе «Мегрега», телятника в племхозяйстве «Ильинский». Парфенчиков с главами хозяйств обсудил перспективы развития животноводческих объектов.



Доильный зал на 200 коров запустят в декабре. С помощью регионального бюджета куплено доильное оборудование на 28 млн руб., это позволяет автоматизировать процесс доения. Работы на объекте у зала начнутся в конце года. В 2021 г. племсовхозу «Мегрега» перечислено 78,6 млн руб. На них куплено оборудование DeLaval для доения, самосвал, молоковоз, кормоуборочный комбайн, пресс-подборщик.

Планируется поставка трактора Massey Ferguson за 5 млн руб. Модернизация новых объектов, оборудование позволят увеличить поголовье на 100 коров.



В «Ильинском» Парфенчиков осмотрел телятник, который перепрофилируют из овощехранилища за свой счет. Сюда поместят стадо в 200 голов. Нужно провести модернизацию 4-х животноводческих объектов стоимостью 117,4 млн руб., на 50 млн купить 13 единиц сельхозтехники, оборудования для животноводческих ферм в Тукса.



