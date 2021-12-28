В Корткеросском районе открылась ферма на 140 голов
В д. Выльыб Корткеросского района начала работу новая ферма на 140 голов. Ее возведение обошлось СПК «Исток» в 70 млн руб. Получилась современная теплая и светлая ферма стала домом для 88 буренок, а летом жильцов станет в 2 раза больше.
Работники фермы осваивают новое для себя оборудование. Посменно работают 2 оператора, которые наблюдают за работой техники, вовремя подающей нужный корм, убирающей навоз. К доильной установке коровы подходят сами, и на каждую есть карточка в программе.
Подрядчик ответственно подошел к делу и повышение цен на материалы не повлияло на сумму контракта. 50 млн руб. на строительство было получено в виде субсидии из республиканского бюджета, а 2 млн – из муниципалитета. 15 млн руб. – кредит, который пришлось взять в банке.
Такой проект можно применять в других регионах. Он оптимальный по начальным затратам, проектированию, срокам строительства, эффекту. Его можно расширить, и этот вариант будет рассматриваться.
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