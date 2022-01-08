В череповецком «Кванториуме» создали мини-теплицу для подоконника

Вологодская область >> Сельское хозяйство >> 08.01.2022

Теплицу оснастили системой полива, регулируют температуру и уровень освещения. В ширину конструкция достигает 30 см, в высоту — 40 см, в длину — 70.

В теплице установлены датчики, которые включают капельный полив, если земля становится сухой. Если поблизости есть источник света, система сама выключается, если холодно, включается подогрев до 25 градусов. Теплица настраивается под условия любого растения. В «Кванториуме» это сделано впервые.

После праздников теплица пройдет испытания - дети попробуют выращивать в ней зелень.

В условиях Севера местные жители пробуют к праздникам самостоятельно выращивать дома огурцы, помидоры, зелень, но получается это не всегда. Иногда температура воздуха, влажность не подходят для полноценного созревания овощей, иногда режим полива не соблюдается, в результате плоды вырастают несозревшими и невкусными, а иногда пропадают. Теплица поможет решить эту проблему, поскольку умная система сама контролирует условия и меняет их по мере необходимости.





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