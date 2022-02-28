В Мурманск впервые за 3 года пришла свежевыловленная мойва

Погрузочно-разгрузочная работа транспорта-рефрижератора завершилась.



Рыба пришла в порт в объеме 2320 тонн. По итогу сессии смешанной СРНК после моратория в 2022 г. разрешена мойвенная путина, а рыбаки страны получили квоту 28 тыс. тонн.



Для качественного и своевременного обслуживания судов рыбопромыслового флота в порту открыли дополнительные вакансии. Сейчас дополнительные команды докеров готовы к работе по своему предназначению.



Холодильные емкости ММРП способны принять 10 тыс. тонн рыбной продукции на хранение.



С 2018 г. мойву ждали многие. Важность путины нельзя недооценивать, чтобы каждое судно, прибывающее в порт с рыбой, получило хороший своевременный сервис. Со временем люди наберутся опыта, а процесс ускорится. Об этом заявил глава перегрузочного комплекса Мурманского морского рыбного порта Э. Малашенков.



Теперь в регионе будет и свежая мойва, и мороженная, и рыбопродукты из своей рыбы, а не завезенной из других регионов.