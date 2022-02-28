В Мурманск впервые за 3 года пришла свежевыловленная мойва

Мурманская область >> Сельское хозяйство >> 28.02.2022

Погрузочно-разгрузочная работа транспорта-рефрижератора завершилась.

Рыба пришла в порт в объеме 2320 тонн. По итогу сессии смешанной СРНК после моратория в 2022 г. разрешена мойвенная путина, а рыбаки страны получили квоту 28 тыс. тонн.

Для качественного и своевременного обслуживания судов рыбопромыслового флота в порту открыли дополнительные вакансии. Сейчас дополнительные команды докеров готовы к работе по своему предназначению.

Холодильные емкости ММРП способны принять 10 тыс. тонн рыбной продукции на хранение.

С 2018 г. мойву ждали многие. Важность путины нельзя недооценивать, чтобы каждое судно, прибывающее в порт с рыбой, получило хороший своевременный сервис. Со временем люди наберутся опыта, а процесс ускорится. Об этом заявил глава перегрузочного комплекса Мурманского морского рыбного порта Э. Малашенков.

Теперь в регионе будет и свежая мойва, и мороженная, и рыбопродукты из своей рыбы, а не завезенной из других регионов.





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