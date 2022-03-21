Вологодская область намерена увеличить поставки молочной продукции на рынки Санкт-Петербурга и Москвы

Вологодская область >> Сельское хозяйство >> 21.03.2022

Об этом на правительственном совещании заявил глава региона Олег Кувшинников. Вологодская область готова полностью обеспечить собственную продовольственную безопасность и стать лидером по поставкам продуктов в крупнейшие российские города. По словам Олега Кувшинникова, для достижения подобного результата предприняты специальные меры. Власти уже договорились с компанией «ФосАгро» о поставке 35 тыс тонн удобрений по фиксированным ценам в адрес местных аграриев для поддержания плодородия почв. В области продолжается строительство современных животноводческих комплексов, после ввода всех объектов в эксплуатацию регион получит наиболее продуктивную производственную базу на Северо-Западе России. Дальнейшие антикризисные меры планируется проанализировать и утвердить во время расширенного заседания правительства 25 марта.

Вологодская область входит в перечень 15 регионов с наибольшей долей экспорта. За 2021 год агропромышленные предприятия региона продали за рубеж продукции на 43,7 млн долларов. Основные страны – импортеры: Китай, Узбекистан, Белоруссия и Казахстан. Наибольшую долю в структуре экспорта занимают мороженое, детское питание, мука, кондитерские изделия, алкогольные напитки.

В прошлом году областному правительству удалось отстоять в судебных разбирательствах с ФАС «Настоящий вологодский продукт» - систему добровольной сертификации для продукции перерабатывающей промышленности.





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