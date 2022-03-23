На съезде оленеводов НАО собрались делегаты из отраслевых хозяйств округа
В Нарьян-Маре работает VII Съезд оленеводов округа. Делегаты оленеводческих хозяйств собрались для обсуждения проблем оленеводства, определения направлений, перспектив отрасли. Открыл мероприятие Ю. Бездудный.
Губеорнатор НАО отметил, что предыдущий съезд был 3 года назад. Накопилось много вопросов. Собрались руководители, которые знают чаяния, нужды оленеводов, важно, что этот съезд станет площадкой обсуждения этих вопросов. Оленеводство остается основной отраслью сельского хозяйства в НАО.
Глава региона наградил грамотами за работу, результаты в труде, вклад в сохранение традиционных видов культуры коренных народов Севера председателей КМНС НАО «Нерута», «ЯМБ ТО» А. Ледкова и Ф. Нокрета, М. Семяшкина, ветерана оленеводства «Ненецкая агропромышленная компания».
Обсудят переработку биосырья северных оленей, охоту, рыбалку, соцмеры поддержки и строительство жилья, вопросы здравоохранения и образования. По завершению примут резолюцию с решениями съезда.
На сегодня в оленеводческой отрасли округа занято 719 человек, ведущих полукочевой образ жизни (это оленеводы, чумработницы). Поголовье составляет 174 тысяч голов.
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