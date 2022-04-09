В Череповце 95 производителей продуктов смогут получить льготные кредиты

Вологодская область >> Сельское хозяйство >> 09.04.2022

Кондитерсике, молокоперерабатывающие и хлебопекарные предприятия могут получить господдержку - участвовать в программе льготного кредитования.

На помощь могут рассчитывать 95 компаний Череповца. Эти деньги можно направить на модернизацию, строительство и реконструкцию, техническое перевооружение.

АПК предприятия являются активными участниками программ льготного кредитования. Минсельхоз РФ одобрил предоставление кредитов 26 компаниям Вологодской области на 1,5 млрд руб., 629 млн руб. Из них предприятия уже получили, о чем сообщил глава департамента сельского хозяйства региона С. Поромонов.

По решению властей в 2022 г. сумма поддержки предприятий АПК на 150 млрд руб. увеличится, о чем заявил премьер-министр М. Мишустин, но он не сказал, откуда их возьмут, учитвая огромные расходы на так назваемую спецоперацию в Украине . Деньги обещают направить на субсидирование льготного кредитования.

Сельское хозяйство со смежными отраслями должно выйти на годовой темп роста 3% и увеличить произврдство той выпуск продукции, которую ранее приходилось закупать за границей.





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