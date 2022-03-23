Губернатор Вологодчины отметил труд аграриев

Вологодская область >> Сельское хозяйство >> 15.04.2022

Губернатор Вологодской области О. Кувшинников наградил работников сельского хозяйства, пищевой, перерабатывающей промышленности региона. Он назвал их людьми, которые обеспечивают Настоящими Вологодскими Продуктами». Эти люди справляются с тяжкой работой при любой погоде.

На торжестве Кувшинников вручил награды победителям областного соревнования в агропромконкурсе, лучших в прошлогодних международных конкурсах ПРОДЭКСПО, Лучший продукт.

О. Папурина, зоотехник цеха животноводства, с 2008 г. работает в сельском хозяйстве. 10 лет она посвятила племзаводу «Майский». Она считает, что самое трудное в ее работе – ожидание результата, потому что он виден только через 4 года, когда животное родится, вырастит и окрепнет. Но за этот результат она и любит работу. Кувшинников наградил Папурину грамотой от Минсельхоза РФ.

Сельское хозяйство – основная отрасль Вологодчины. Для нее пришел период новых вызовов – и пандемия, и санкции. Губернатор уверен, что трудности закаляют. АПК может реализовать потенциал, продолжит развиваться.





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