В Мурманской области обследованы завод и фермы по выращиванию форели
Еще в апреле ихтиопатологи госветслужбы провели ветеринарно-санитарное и эпизоотологическое исследование рыбоводного завода, где выращивают мальков . Он находится в Кольский район, в п. Верхнетуломский на Верхнетуломском водохранилище. Исследование затронуло выращиваемую рыбу перед плановым вывозом в рыбоводные фермы Мурманской и Архангельской областей, Карелии.
Сегодня Верхнетуломский завод единственный производитель молоди форели (возраст 0+) в Мурманской области. Он находится в подземном тоннеле под Верхне-Туломской ГЭС и был построен в 1992 г. по финским технологиям. Водозабор идет из водохранилища, а по технологии выращивания рыбы предусматривается использование только теплой воды системы охлаждения генератора ГЭС.
На рыбоводном заводе есть производители радужной форели и ремонтное стадо, идет инкубация икры, выращиваютмолодь - посадочный материал.
В год «Арктик-Салмон» способен поставить 1 млн мальков форели рыбоводным фермам.
По результату обследования, состояние завода признано удовлетворительным, а профилактика, рыбоводные работы выполняются по регламенту, в полном объеме, в срок.
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