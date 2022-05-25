"Лузалес" построит автоматизированный животноводческий комплекс в п. Верхний Чов

Компания "Лузалес" собирается возвести животноводческий комплекс, рассчитанный на 550 голов КРС. Это будет полностью автоматизированное предприятие, аналогов которому в сыктывкарском районе нет. Глава Совета директоров "Лузалес" Р. Семенюк сообщил о реализации проекта на совещании под руководством зампредседателя правительства Коми Э. Ахмеевой.



В комплекс войдут стойло на 550 единиц КРС дойного стада, стойло для молодняка на 950 голов, корпус для телят на 150 голов, откормочный цех на 250 голов, инфраструктура, цех переработки мяса. Компания ведет в Коми активную инвестиционную деятельность, и этот проект не единственный. Его начнут воплощать в жизнь в текущем году, закончат - в 2024 г.



Компанией написана заявка на получение бюджетного кредита для строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.



Во время совещания стороны обсудили значимые соцпроекты, реализующиеся при поддержке "Лузалес" - ремонт дорог, строительство ФАП (фельдшерско-акушерских пунктов), детсадов, жилья. Компания поддерживает деятельность спортсообществ республики. Материальная помощь оказывается в строительстве реабилитационного центра для бомжей в Сыктывкаре.





