"Лузалес" построит автоматизированный животноводческий комплекс в п. Верхний Чов

Республика Коми >> Сельское хозяйство >> 25.05.2022

Компания "Лузалес" собирается возвести животноводческий комплекс, рассчитанный на 550 голов КРС. Это будет полностью автоматизированное предприятие, аналогов которому в сыктывкарском районе нет. Глава Совета директоров "Лузалес" Р. Семенюк сообщил о реализации проекта на совещании под руководством зампредседателя правительства Коми Э. Ахмеевой.

В комплекс войдут стойло на 550 единиц КРС дойного стада, стойло для молодняка на 950 голов, корпус для телят на 150 голов, откормочный цех на 250 голов, инфраструктура, цех переработки мяса. Компания ведет в Коми активную инвестиционную деятельность, и этот проект не единственный. Его начнут воплощать в жизнь в текущем году, закончат - в 2024 г.

Компанией написана заявка на получение бюджетного кредита для строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Во время совещания стороны обсудили значимые соцпроекты, реализующиеся при поддержке "Лузалес" - ремонт дорог, строительство ФАП (фельдшерско-акушерских пунктов), детсадов, жилья. Компания поддерживает деятельность спортсообществ республики. Материальная помощь оказывается в строительстве реабилитационного центра для бомжей в Сыктывкаре.






Рекомендуем по теме:

В Вологодской области появится современный мусороперерабатывающий комплекс

Сыктывкарцам покажут проект реконструкции заброшенной поликлиники по ул. Бабушкина

Новая молочная ферма будет построена в ненецком с. Оксино

Возможности развития транспортной инфраструктуры обсудили в Ненецком округе

В Тельвиске строят телятник, способный обеспечить молоком весь Нарьян-Мар

В 2017 г. сельское хозяйство Коми получит 1, 40 млрд руб.


Во время весеннего половодья НАО будет сотрудничать с соседними регионами

На создание пространств для молодежи «СОПКИ.SPORT» в Мурманской области направят 50 млн руб.

360 тыс. вологжан объединил Вологодский областной совет ветеранов

В сыктывкарских школах усилили меры безопасности после инцидента с оружием

Самый большой искусственный водопад Карелии откроется в майские праздники

В Юркино под Мурманском огонь уничтожил несколько дачных построек

Вологду включили в список национальных маршрутов РФ
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2022 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета