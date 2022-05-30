Дачникам Коми надо готовиться к нашествию грызунов

Республика Коми >> Сельское хозяйство >> 30.05.2022

Эксперты считают, что скоро грызуны и проволочником пойдут в атаку на огороды и сады.

Россельхозцентр Коми проанализировал состояния полей Коми и пришел к неутешительному выводу - грызунов в этом году будет больше обычного. На территориях уже найдены следы полевок, землероек, лесных мышей. Лишь в Инте ситуация нормальная. Замечены обглоданные стебли, кусты, огрызки клубней. На активность грызунов повлияли неплохие погодные условия зимовки и теплая зима.

Но количество вредителей снизить можно. Периодически надо заниматься профилактическими мероприятиями. Например, вспашка земли разрушает ходы вредителей, поэтому они вынужденыменять место жительства, переходить на другую территорию.

Но проволочника вспашка не остановит. Он привык здесь жить, а его популяция стала довольно большой. Боится проволочник лишь известкования почвы, а жара и засушливая погода способствуют его размножению. Если этим летом будет жарко и сухо, урожай окажется в опасности.

Если не предпринимать действий, можно остаться без урожая.





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