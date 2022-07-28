В Лабожском готовятся к началу строительства новой фермы
Стройка начнется в этом году. По поручению губернатора НАО Ю. Бездудного разработан план, подобран инвестор, который построит здание фермы, а деньги частично обеспечит бюджет Заполярного района. Это гарантия того, что ферму выкупят у инвестора.
Сейчас материалы закуплены, баржа с ними уже выехала в сторону Лабожского. К 1 августа планируется разгрузка. Среди транспортируемых материалов уже целые корпусные элементы, поэтому ферму построят быстро.
На ферме все рабочие места сохранятся, за счет строительства фермы удастся создать новые.
В сельском хозяйстве цель - обеспечить район продуктами питания. Животноводство - важная отрасль, как оленеводство. Строительство новой фермы в Лабожском поможет сохранить поголовье, рабочие места, что очень важно, и обеспечит продовольственную безопасность. В труднодоступных и отдаленных районах это важно.
Напомним, что запрос на строительство новой фермы в д. Лабожское был давно, потому что старая ферма изжила себя. Ей в 2022 г. исполнился 31 год.
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