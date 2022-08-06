В Коми урожайность капусты и картофеля ожидается ниже среднего

Жаркое лето жителям Коми на руку. Они могут чаще бывать на пляжах. Но для урожая картофеля это плохо. Прогноз на урожайность дала глава отдела растениеводства Минсельхоза республики и потребрынка Коми О. Лысенкова. Она уверена, что засушливое лето без дождей во время цветения картофеля и формирования клубней, может негативно влиять на урожайность. В 2022 г. урожайность ожидается гораздо ниже средней по причине плохой влагообеспеченности почвы. Вода - это рост, а она особенно нужна в картошке и капусте. По капусте прогноз на урожайность тоже неутешительный.



Есть шанс, что ситуация немного улучшиться, если республику ждет дождливый август. В этом случае количеством клубней картофель не порадует, но те, что имеются, будут крупными. Такова ситуация по полях. Огородники ситуацию всегда могут исправить поливом, поэтому у них урожайность не пострадает. Радует и то, что в этом году почти нет колорадских жуков, а растения не болеют фитофторозом.



Чем грозит неурожайность? Во-первых, качество овощей будет плохим - капуста вялой, с тонкими листьями, картошка сухой и маленькой. Придется прибегать с закупакам в соседних регионах.

