В Коми урожайность капусты и картофеля ожидается ниже среднего

Республика Коми >> Сельское хозяйство >> 06.08.2022

Жаркое лето жителям Коми на руку. Они могут чаще бывать на пляжах. Но для урожая картофеля это плохо. Прогноз на урожайность дала глава отдела растениеводства Минсельхоза республики и потребрынка Коми О. Лысенкова. Она уверена, что засушливое лето без дождей во время цветения картофеля и формирования клубней, может негативно влиять на урожайность. В 2022 г. урожайность ожидается гораздо ниже средней по причине плохой влагообеспеченности почвы. Вода - это рост, а она особенно нужна в картошке и капусте. По капусте прогноз на урожайность тоже неутешительный.

Есть шанс, что ситуация немного улучшиться, если республику ждет дождливый август. В этом случае количеством клубней картофель не порадует, но те, что имеются, будут крупными. Такова ситуация по полях. Огородники ситуацию всегда могут исправить поливом, поэтому у них урожайность не пострадает. Радует и то, что в этом году почти нет колорадских жуков, а растения не болеют фитофторозом.

Чем грозит неурожайность? Во-первых, качество овощей будет плохим - капуста вялой, с тонкими листьями, картошка сухой и маленькой. Придется прибегать с закупакам в соседних регионах.





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