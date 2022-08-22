Глава Минздрава Карелии призвал есть молодую картошку

Министр здравоохранения республики М. Охлопков в одной из соцсетей написал, что скоро начнется пора сбора урожая, в частности, сбора картошки. Многие считают молодой картофель любимым блюдом, и не зря, потому что там содержатся витамины B, C, А, PP, H, а также минеральные вещества - фтор, йод, хром, калий, цинк, кальций, натрий, магний, фосфор, сера, хлор. В молодом картофеле мало крахмала, что является плюсом для тех, кто боится испортить фигуру.



Содержание полезных веществ оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, снижает давление, отложение холестерина, укрепляет иммунитет.



Многие не знают, что картошка мочегонная, но не вымывает калий, необходимый человеку. Также она имеет слабительный эффект, нормализует работу нервной системы, повышает стрессоустойчивость.



При всем этом надо помнить, что молодой картофель часто выращивают ускоренным способом на продажу, поэтому в нем масса нитратов, которые способны нанести организму вред.



В стром картофиле почти ничего полезного не остается, кроме того, там повышается количество крахмала, поэтому перед варкой или жаркой очищенный картофель стоит вымочить и промыть.





