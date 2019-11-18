На развитие лесного хозяйства в Коми тратят в 3 раза меньше денег, чем приносят леса

Республика Коми >> Сельское хозяйство >> 21.10.2022

Повысить доходность от использования леса - задача госпрограммы Коми "Развитие лесного хозяйства". На днях о доходах от леса республики рассказала глава Минприроды Коми Е. Киселевич.

С 2010 г. лесная служба республики обеспечивает выполнение плана по доходам в бюджет от использования леса. На октябрь 2022 г. годовые показатели дохода в федеральный бюджет составили 71,4%, в республиканский - 90,6%. В бюджетную систему всего перечислено 2 972,8 млн руб., в числе которых в бюджет Коми - 1200,2 млн руб., РФ – 1772,6 млн руб.

В последнее время доходность лесного хозяйства имеет устойчивую положительную динамику. На "Развитие лесного хозяйства" расходы составили 906,6 млн руб., в числе которых за счет республики 203,4 млн. По плану на этот год освоение средств бюджета будет полным - 1152,8 млн.

Лесная служба республики тратит на программу в 3 раза меньше денег, чем доходы от использования леса в бюджет федерации и республики.

Госучреждения, подконтрольные Минприроды, - 32 лесничества, лесопожарный центр, и все они приносят доход. За 2022 г. ожидается поступление допдоходов 212,2 млн руб.





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