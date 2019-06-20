Рыбалка в Заполярье может обернуться уголовным преследованием в 4-х случаях

Мурманская область >> Сельское хозяйство >> 09.06.2024

В Мурманской области запрещено ловить рыбу любителям в 4-х локациях: озере Могильном (о. Кильдин), до 1 км от рыбоводных предприятий, отводящих каналах ЭС (исключения каналы ГЭС Нива-1 и 2, Нижне-Туломском водохранилище на расстоянии до 500 м от рыбохода р. Печа. Во всех остальных локациях рыбачить запрещено, а если рыбака застанут за этим занятием надзорные органы, можно получить крупный штраф и даже сесть за решетку. Такие меры приняты для избегания чрезмерного вылова рыбы, способного нанести непоправимый ущерб водной системе и ее обитателям.

Оперативный штаб региона напоминает, что в остальных водных объектах МО любительское рыболовство доступно с соблюдением установленных норм и правил для Северного рыбохозяйственного бассейна.

Напомним, что с 24 мая открыт сезон ловли семги на отдельных локациях р. Кола, Кица, но для рыбалки придется приобрести лицензию. С июня доступна ловля семги на участках рек Титовка, Ура, Печенга. Цена лицензии 550 руб. за одну рыбу в рамках 6 часов рыбалки по принципу «поймал-изъял».





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