Рыбалка в Заполярье может обернуться уголовным преследованием в 4-х случаях

В Мурманской области запрещено ловить рыбу любителям в 4-х локациях: озере Могильном (о. Кильдин), до 1 км от рыбоводных предприятий, отводящих каналах ЭС (исключения каналы ГЭС Нива-1 и 2, Нижне-Туломском водохранилище на расстоянии до 500 м от рыбохода р. Печа. Во всех остальных локациях рыбачить запрещено, а если рыбака застанут за этим занятием надзорные органы, можно получить крупный штраф и даже сесть за решетку. Такие меры приняты для избегания чрезмерного вылова рыбы, способного нанести непоправимый ущерб водной системе и ее обитателям.



Оперативный штаб региона напоминает, что в остальных водных объектах МО любительское рыболовство доступно с соблюдением установленных норм и правил для Северного рыбохозяйственного бассейна.



Напомним, что с 24 мая открыт сезон ловли семги на отдельных локациях р. Кола, Кица, но для рыбалки придется приобрести лицензию. С июня доступна ловля семги на участках рек Титовка, Ура, Печенга. Цена лицензии 550 руб. за одну рыбу в рамках 6 часов рыбалки по принципу «поймал-изъял».