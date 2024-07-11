В НАО проводят исследования р. Пеша и Белая для развития аквакультуры

Семгу будут разводить на реках Белая и Пеша. Для этого выращивать мальков планируют на заводе, который строится при поддержке властей НАО. В настоящее время идет подготовка к строительству.



Глава Департамента природных ресурсов НАО А. Чабдаров рассказал, что ученые Всероссийского НИИ рыбного хозяйства уже приступили к изучению рек. Для завода понадобится 6 линий под условия конкретной реки. Требуется исследовать водоемы, обитающую в них рыбу – время захода, биохарактеристики.



инвестор «НОРД-ГРУПП» обеспечил финансирование, заключил договор с НИИ. Ученые смогут приезжать в начале сезона и конце, изучат нерестовые ямы, проведут анализ количества рыбы, популяции, пробы воды, потом дадут заключение для подготовки завода.



Важно во время подготовки учитывать экобезопасность — соблюдать нормы.



Губернатор округа Ю. Бездудный отметил, что помимо крупных проектов по восстановлению эко культы нужно не забывать о менее масштабных. В Тельвиске предприниматель взялся за разведение форели, и надо помочь ему оформить участок для воспроизводства рыбы и и организацией любительской рыбалки. Со своей стороны пообещал поддержать начинание и поменять механизм действующей поддержки для того, чтобы рассчитывать на помощь округа могли все.









