Кормозаготовительная кампания в НАО на 23% выполнена

С 18 июля проводится заготовительная компания. Всего заготовлено 2 тыс. т сена. Из-за долгой зимы кормозаготовление началось на месяц позже. Но это не критично. Опыт запоздало кампании уже был в 2017 г., когда кормозаготовление завершилось к середине сентября.

Заготовку проводят 11 хозяйств, 73 человека, 76 единиц техники. Они обработали 1,4 тыс. га угодий. В Лабожском не могут начать заготовку. Завершается сенокос в Великовисочном, и именно оттуда технику потом перевезут в Лабожское и солевую подкормку животным. В этом году на средства бюджета Заполярного района здесь приобрели упаковщик рулонов и трактор.



По поручению главы региона представители Департамента природных ресурсов отправились в Лабожское для контроля ситуации. В животноводческом комплексе достаточно корма с прошлого года, но есть опасения по поводу корма для телят. Будет организована доставка в Лабожское рулонов свежего сена из Великовисочного, и первая поставка намечена на 7 августа.



Всего в НАО планируют обкосить 6 тыс. га сельхозугодий. Ожидаемая заготовка грубых кормов – 8,6 тыс. тонн (4,3 тыс. сена, 4,3 тыс. сенажа).