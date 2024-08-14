В Коткино подходит к концу строительство цеха рыборазведения
Объект готов на 95% и будет открыт в октябре. Его строительство стартовало 15 июня, а по контракту должно завершиться 1 сентября. Здесь можно будет выращивать около 10 млн личинок.
В готовом помещении установлена емкость для чистой воды. Здесь установят аппарат Вейса для инкубации икры белорыбицы и сиговых. После финальной покраски пола установят оборудование.
Через месяц начнется лов сига для забора икры, а чтобы икринка раньше срока не вышла, в помещении должно быть не слишком светло, температура – 6–8 градусов.
Разведением рыбы в Коткино будут заведовать специалист из Нижнего Новгорода и местный. Также необходимы рыбоводы. Для них возводится соцжилье - дом на 3 квартиры.
Идею строительства цеха поддержал губернатор НАО Ю. Бездудным, когда был весной в Коткино. Он встречался с сотрудниками СПК РК «Сула», которые предложили построить цех по рыбопроизводству. На это была выделена субсидия из бюджета НАО.
Напомним, что за несколько лет запущено 4 проекта подобного масштаба, и сейчас они активно развиваются.
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