В НАО стартовал сезон охоты на дичь

В округе открылся сезон охоты на куропатку, гусей, уток, казарок, о чем на совещании губернатора Ю. Бездудного рассказал глава профильного ведомства А. Чабдаров.



В июле стартовала выдача разрешений на охоту от Департамента природных ресурсов. На сегодня выдано 552 разрешения.



Разрешения в этом сезоне стали выписывать заранее, а охотники имели запас времени с учетом логистики отдаленных населенных пунктов. Оформление разрешения на добычу охотничьих ресурсов доступно на Госуслугах. Процедура максимально удобная для жителей отдаленных сел НАО.



Напомним, что раньше за разрешением раньше нужно было ехать в Нарьян-Мар. Сейчас готовое разрешение лично можно забрать в Департаменте по будням в 13.30 - 17.00. Нужно предъявить охотничий билет.



Департамент определил сроки охоты на период осень-зима 2024/2025 гг.:



дичь водоплавающая 7.09 - 10.12;

тетерев, глухарь, рябчик 7.09 - 28.02;

куропатка белая 7.09 - 20.04;

медведя, волка 1.08 - 30.11 и 31.03, соответственно;

заяц-беляк, лиса 15.09 - 28.02;

водяная полевка, песец 1.10 - 31.03;

ондатра 10.09 - 28.02;

росомаха, куница, горностай 15.10 - 28.02.











