Пешский животноводческий комплекс будет выпускать молочку высшего класса

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 30.12.2024


Здесь будут производить масло, сметану и творог, и фасовать по стандартам, развозить в населенные пункты муниципалитета.
В Нижней Пеше достраивают современную ферму. Большая часть работ уже выполнена, осталось провести электропроводку, установить вентиляцию и завершить внутренние работы. Внешняя часть закончена.

Здание строится не по оригинальному проекту, а по типовому. Занимается строительством ИП И. Меньшиков. В здании есть комнаты для доярок, дежурных, склады для сена, доильные аппараты, цех переработки.

Сейчас здесь работают 8 человек, в основном женщины. В старом здании холодно, вся работа ручная: навоз убирают лопатами, вывозят на лошадях.

Пешский животноводческий комплекс находится в Верхней Пеше, а новую строят в Нижней, что связано с кадрами и экономикой. Молочную продукцию 2 раза в неделю в село привозят из деревни.

Напомним, что в НАО реализуется программа строительства молочных ферм, стартовавшая в 2022 г., когда построили ферму в Лабожском. Годом позже построили ферму в Оме. Есть план строительства еще одной фермы в Великовисочном районе в 2025 г.





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