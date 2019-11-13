Пешский животноводческий комплекс будет выпускать молочку высшего класса



Здесь будут производить масло, сметану и творог, и фасовать по стандартам, развозить в населенные пункты муниципалитета.

В Нижней Пеше достраивают современную ферму. Большая часть работ уже выполнена, осталось провести электропроводку, установить вентиляцию и завершить внутренние работы. Внешняя часть закончена.



Здание строится не по оригинальному проекту, а по типовому. Занимается строительством ИП И. Меньшиков. В здании есть комнаты для доярок, дежурных, склады для сена, доильные аппараты, цех переработки.



Сейчас здесь работают 8 человек, в основном женщины. В старом здании холодно, вся работа ручная: навоз убирают лопатами, вывозят на лошадях.



Пешский животноводческий комплекс находится в Верхней Пеше, а новую строят в Нижней, что связано с кадрами и экономикой. Молочную продукцию 2 раза в неделю в село привозят из деревни.



Напомним, что в НАО реализуется программа строительства молочных ферм, стартовавшая в 2022 г., когда построили ферму в Лабожском. Годом позже построили ферму в Оме. Есть план строительства еще одной фермы в Великовисочном районе в 2025 г.



