В НАО провели соревнования среди оленеводческих хозяйств

Ненецкий автономный округ >> Сельское хозяйство >> 20.06.2025

Лучших показателей в прошлом году удалось добиться СПК «Харп», второй бригаде «Дружбы народов», о чем на совещании и. о. губернатора И. Гехт рассказал ее заместитель – глава Департамента АПК НАО А. Чабдаров.

В процессе выбора победителей брали во внимание 5 производственных показателей, наиболее важных в оленеводстве:

- сохранность взрослых оленей;
- приплод;
- производство мяса;
- яловость важенок;
выполнение плана по ветеринарным и профилактическим мероприятиям.

Данные все хозяйства отправляли в Департамент АПК во время подачи отчетов за 6 месяцев и год.

3-е место досталось СПК «Красный Октябрь», второе – «Дружба народов», первое – СПК «Харп». Они получат 100 - 150 тыс. руб. в качестве приза, что не так много даже для одного человека, не говоря о целом хозяйстве.
После анализа результатов бригад будут также отмечены суммой до 70 тыс. руб. лучшие бригады, что по современным меркам копейки.

1-е место среди бригад заняла вторая «Дружба народов» с бригадиром В. Тайбореем, 2-е – вторая бригада «Харп» с бригадиром М. Каневым и 3-е - первая бригада «Харп» с бригадиром А. Ледковым.





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