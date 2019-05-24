Администрация НАО подписала соглашение с рыболовецкими колхозами округа на 2025–2030 гг.

Сотрудничество сторон поможет обеспечить стабильность рыбохозяйственной отрасли региона, повысить соц защищенность работников колхозов в условиях нестабильной рыночной экономики.



Документ подписали губернатор НАО И. Гехт и зампредседателя сельхозкооператива «Андег» Е. Суев.



Договоренность не новая. О ней было известно заранее еще на встрече с руководством рыбакколхозсоюза. Соглашение с 2018 г. не возобновлялось, поэтому сейчас стало особо актуальным.



Ранее обсуждалась возможность строительства 2-го рыборазводного цеха не территории Нарьян-Мара. Они работает в с. Коткино. Округ получит новые рабочие места, отчисления налогов в бюджет, стимул для развития рыболовецких колхозов.

Соглашение позволит развивать колхозу новое направление — рыборазведение и воспроизводство рыбы. Уже идет подготовка к строительству цеха в Нарьян-Маре, что значительно упростит логистику.



Подписали соглашение о сотрудничестве в торжественной обстановке на площадке Национального центра «Россия» выставки «Регионы 2030. Платформа Будущего». Сейчас там идет полным ходом неделя Ненецкого округа с встречами, подписанием соглашений, презентацией региона инвесторам.



