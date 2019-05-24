Администрация НАО подписала соглашение с рыболовецкими колхозами округа на 2025–2030 гг.
Сотрудничество сторон поможет обеспечить стабильность рыбохозяйственной отрасли региона, повысить соц защищенность работников колхозов в условиях нестабильной рыночной экономики.
Документ подписали губернатор НАО И. Гехт и зампредседателя сельхозкооператива «Андег» Е. Суев.
Договоренность не новая. О ней было известно заранее еще на встрече с руководством рыбакколхозсоюза. Соглашение с 2018 г. не возобновлялось, поэтому сейчас стало особо актуальным.
Ранее обсуждалась возможность строительства 2-го рыборазводного цеха не территории Нарьян-Мара. Они работает в с. Коткино. Округ получит новые рабочие места, отчисления налогов в бюджет, стимул для развития рыболовецких колхозов.
Соглашение позволит развивать колхозу новое направление — рыборазведение и воспроизводство рыбы. Уже идет подготовка к строительству цеха в Нарьян-Маре, что значительно упростит логистику.
Подписали соглашение о сотрудничестве в торжественной обстановке на площадке Национального центра «Россия» выставки «Регионы 2030. Платформа Будущего». Сейчас там идет полным ходом неделя Ненецкого округа с встречами, подписанием соглашений, презентацией региона инвесторам.
Рекомендуем по теме:
Сбормобиль возвращается в Петрозаводск
В Мурманске откроется Центр промышленной медицины
Северный завоз выполнен на 98%
Зачем туристы едут в Мурманскую область
В Архангельске закрылась единственная «Шоколадница»
Штраф за кормление птиц в Вологде может достигнуть 500 тыс. руб.
Ученики и учителя школы в Новой Вилги игнорируют осмотр после вспышки инфекции