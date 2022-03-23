Для оленеводов НАО куплено 67 единиц техники



Вездеходы и снегоходы производства РФ направят СПК, СРО, АО, крестьянско-фермерским хозяйствам.



Благодаря новой техники оленеводы получат связь и безопасность, смогут доставлять дрова для стойбищ, продукты для людей, охранять животных от хищников, быстро добираться до самых отдаленных пастбищ, поддерживать нормальный быт в тундре.



В ближайшие 2 года обновление техники оленеводов продолжится. Планируется покупать беспилотники, транспорт, поддерживать обновление убойных пунктов.



Новую спецтехнику уже вручили СПК «Харп», «Индига», «Ненецкая агропромышленная компания», «Ерв», «Путь Ильича», «Нарьяна Ты», семейно-родовые общины. Торжественное вручение ключей прошло в Нарьян-Маре. Было роздано 5 вездеходов и 62 снегохода.

Спецтехника прошла подготовку перед продажей, она заправлена и полностью готова к работе.



Часть снегоходов получила Воркута для хозяйств «Красный Октябрь» и «Дружба народов», «Ямб то». В «Рассвет Севера» технику доставят по зимнику, «Канин» и «Восход» сами заберут ее в Мезени. «Индига» получит вездеходы после укрепления льда.